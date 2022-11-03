Gürün'de hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; uzman çavuş öldü, 5 yaralı



GÜRÜN (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin (28) hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin yönetimindeki 43 RT 543 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yusuf Budur'un (27) kullandığı 58 ABF 506 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Yusuf Budur ile birlikte her iki araçta bulunan Havva Çetin, Yavuz Oktay Çetin (2), Koray Budur (19) ve Hüseyin Yıldırım (19) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine giden ambulanslarla Malatya Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Havva Çetin, Yavuz Oktay Çetin ve Koray Budur'un durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gürün Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-03 11:49:58



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