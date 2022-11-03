Kafenin çatısı yandı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, bir kafenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkeze bağlı İşhan köyünde İbrahim Gül'e ait çay bahçesi ve kafe olarak kullanılan ahşap binanın çatısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye sevk edilen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Kafenin çatısının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-03 12:39:02



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