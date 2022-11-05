Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS,(DHA)Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Kırmızı-beyazlılar pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor yarın İstanbul'a gidecek ve yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-11-05 15:17:55



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