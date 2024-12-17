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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ın 3 ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmaları | Son dakika haberleri

        Sivas'ın 3 ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak

        Sivas'ın Kangal, Ulaş ve Gürün ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:09
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        Sivas'ın 3 ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmaları
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        Sivas'ın Kangal, Ulaş ve Gürün ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Sivas'ın Kangal ilçesindeki 18, Ulaş ilçesindeki 14 ve Gürün ilçesindeki 1 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

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