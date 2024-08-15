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        Haberler Gündem Çevre Sivas'ın o gölü de kuraklık kurbanı oldu | Son dakika haberleri

        Sivas'ın Kellah Gölü de kuraklık kurbanı oldu: Geriye tuz tabakası kaldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan, göçmen kuşları ev sahipliği yapan ve yaklaşık 10 yıldır kuraklıkla mücadele eden Kellah Gölü, geçen yıllarda olduğu gibi bu yaz da tamamen kurudu. Göl, bozkırın ortasında beyaz bir görüntüyü büründü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:16
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        Sivas’ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, sıcak havalardan nasibini aldı.

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        Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda göl, kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu. 2014 yılına kadar bünyesinde bulunan suyu eksiltmeyen, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlar ile beslenen Kellah Gölü, yaklaşık 10 yıldır kuraklık ile mücadele ediyor.

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        İklimsel değişikliklere bağlı olarak her yıl yaz aylarında tamamen kuruyan göl, yağışlarla birlikte yeniden su tutuyor.

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        Tuzlu olması sebebiyle tarımsal sulamada kullanılamayan göl, kuruduğunda yerinde beyaz bir tabaka bırakarak adeta beyaz bir çöle dönüşüyor.

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        Gölün tamamen doğal bir oluşum olduğunu anlatan Metin Köse, "Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar su ile dolu olan gölümüz, son 10 yıldır her yaz bu aylarda kuruyor. Sonbahar aylarında yağmurların başlamasıyla yüzeysel olarak su tutuyor. Geçmişte Tecer Dağı'ndan su bağlandı aslında ama bağlanan su da kurudu. Maalesef gölün kurumasına engel olamadık. Tuzlu olması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılmadı. Bizim Tecer Dağı'mızda suyumuz çok. Ora ile ilgili bir çalışma yapılarak bir su çıkarılabilir. Oradan çıkan su bu göle verilebilir. Kızılırmak'a akan Tecer Irmağı buraya bağlanabilir. Buraya eski güzelliği kazandırılabilir" dedi.

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        #ulaş ilçesi
        #Kellah Gölü
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