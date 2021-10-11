Sivas'ın çok geniş bir coğrafyayı ve birçok iklimsel özellikleri içinde barındırdığını vurgulayan Ayhan, "Sahip olduğumuz doğal güzelliklerimizi hem kamuoyuyla paylaşmak hem oksijen depolamak hem de spor yapmak amacıyla mesai arkadaşlarımız ve doğaseverlerle doğadayız. Katılan herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.