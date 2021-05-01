Sivas, Kayseri, Niğde ve Yozgat'ta

AA

Sivas'ta kentin işlek noktaları tarihi Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Caddesi'nde araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Tam kapanma boyunca 4 bin güvenlik görevlisinin sahada olacağı kentte oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgeleri kontrol ediliyor.

Kentte kısıtlamadan muaf işletmeler ise faaliyetlerini sürdürdü.

- Kayseri

Kayseri'de "tam kapanma" sürecinin ikinci gününde denetimler sıklaştırılırken, kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Güneşli havanın etkili olduğu kentte, Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı, Mimarsinan Parkı ile Millet ve Sivas caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde hem yayalar hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor. İzin belgesi olmayanlara ise idari para cezası veriliyor.

- Niğde

Niğde "tam kapanma"nın ikinci gününde sessizliğe büründü.

Kentin işlek noktalarından Dr. Sami Yağız ve İstasyon caddeleri ile Atatürk, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Yeni Çarşı boş kaldı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulama noktasında sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

- Yozgat

Yozgat'ta da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, cadde girişlerinde uygulama yaparak, durdurdukları araçlarda sürücülerinin izin belgesini kontrol etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarını besledi.

Eski Buğday Pazarı'ndaki güvercinlere yem atan ekipler, Çamlık Milli Parkı başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerindeki hayvan besleme noktalarına mama, süt ve su bıraktı.

Yozgat Belediyesi de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek saat kulesi çevresinde yol ve kaldırım çalışmasını sürdürdü.