Sivas, Kayseri, Niğde ve Yozgat'ta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Sivas, Kayseri, Niğde ve Yozgat'ta "tam kapanma" sessizliği

Sivas, Kayseri, Niğde ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sivas, Kayseri, Niğde ve Yozgat'ta
AA

Sivas'ta kentin işlek noktaları tarihi Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Caddesi'nde araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Tam kapanma boyunca 4 bin güvenlik görevlisinin sahada olacağı kentte oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgeleri kontrol ediliyor.

Kentte kısıtlamadan muaf işletmeler ise faaliyetlerini sürdürdü.

- Kayseri

Kayseri'de "tam kapanma" sürecinin ikinci gününde denetimler sıklaştırılırken, kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Güneşli havanın etkili olduğu kentte, Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı, Mimarsinan Parkı ile Millet ve Sivas caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde hem yayalar hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor. İzin belgesi olmayanlara ise idari para cezası veriliyor.

- Niğde

Niğde "tam kapanma"nın ikinci gününde sessizliğe büründü.

Kentin işlek noktalarından Dr. Sami Yağız ve İstasyon caddeleri ile Atatürk, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Yeni Çarşı boş kaldı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulama noktasında sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

- Yozgat

Yozgat'ta da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, cadde girişlerinde uygulama yaparak, durdurdukları araçlarda sürücülerinin izin belgesini kontrol etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarını besledi.

Eski Buğday Pazarı'ndaki güvercinlere yem atan ekipler, Çamlık Milli Parkı başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerindeki hayvan besleme noktalarına mama, süt ve su bıraktı.

Yozgat Belediyesi de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek saat kulesi çevresinde yol ve kaldırım çalışmasını sürdürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME