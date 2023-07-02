Sivas olayları'nın 30'uncu yılında anma

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük acının, büyük dramın yıl dönümü dolayısıyla Sivasa geldiklerini söyledi.

Sivasta 30 yıl önce yaşanan acıyı herkesin yüreğinde hissettiğini belirten Özel, "Madımakta 30 yıl önce büyük bir insanlık suçu işlendi. Ardından bütün Türkiye, Sivasa adalet gelmesi için Madımakın hesabının sorulması için tek yürek oldu." diye konuştu.