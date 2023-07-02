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Sivas olaylarında hayatını kaybedenler kentte düzenlenen programda anıldı

Sivasta 2 Temmuz 1993te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı.

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AA
  • Sivas olayları'nın 30'uncu yılında anma

    Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bazı milletvekilleri, Türkiyenin çeşitli yerlerinden gelen Alevi konfederasyonları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesinde toplandı.
  • Sivas olayları'nın 30'uncu yılında anma

    Sloganlar atan grup, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Otelinin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü. Burada olaylarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

    Daha sonra bazı dernek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşma yaptı.
  • Sivas olayları'nın 30'uncu yılında anma

    CHP Grup Başkanı Özgür Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük acının, büyük dramın yıl dönümü dolayısıyla Sivasa geldiklerini söyledi.

    Sivasta 30 yıl önce yaşanan acıyı herkesin yüreğinde hissettiğini belirten Özel, "Madımakta 30 yıl önce büyük bir insanlık suçu işlendi. Ardından bütün Türkiye, Sivasa adalet gelmesi için Madımakın hesabının sorulması için tek yürek oldu." diye konuştu.
  • Sivas olayları'nın 30'uncu yılında anma

    Yaşanan olayın aydınlatılması gerektiğini ve bunun hesabı sorulana kadar Sivasta olmaya devam edeceklerini dile getiren Özel, "Tam burada Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak sloganlarının atıldığını biz unutmadık. Sivas katliamı herhangi bir katliam değildir." dedi.

     
  • Sivas olayları'nın 30'uncu yılında anma

    Milletin farklı renklerinin, kardeşliğinin önemine dikkati çeken Özel, "Bugün Sivastaki insanlık suçu için buradayız, 3 gün sonra Erzincanda Başbağlardaki insanlık suçu için orada olacağız. Acıları yarıştırmıyoruz, acılardan husumet değil, acılardan ders çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

    CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise Türkiyede toplumsal barışa ve kardeşlik hukukuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.
  • Sivas olayları'nın 30'uncu yılında anma

    Barışa, özgürlüğe, demokrasiye, insan haklarına, bireyin mutluluğuna her zamankinden daha büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten Sarıgül, "30 yıl önceki acı her geçen gün içimizde ve daha fazla büyüyor." dedi.
  • Sivas olayları'nın 30'uncu yılında anma

 

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