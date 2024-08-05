Sivas'ta 18 araç trafikten men edildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda, 175 olaya ilişkin 115 şüpheli yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Bin 130 paket kaçak sigara, 50 gram kubar esrar, 24 kök kenevir, 33 extacy uyuşturucu hap, 62 gram skunk maddesi, 55 galara hap, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

GÖÇMENLERE 411 BİN LİRA CEZA

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 79 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapıldı. Bu kişilere toplamda 411 bin 183 TL idari para cezası uygulanırken, 3 düzensiz göçmen ise geri gönderme merkezlerine sevk edildi.