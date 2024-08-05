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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta 18 araç trafikten men edildi | Son dakika haberleri

        Sivas'ta 115 kişi yakalandı, 18 araç trafikten men edildi

        Sivas'ta jandarma ekiplerinin geçen hafta yaptığı çalışmalarda 115 kişi yakalanırken, 18 araç trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:29
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        Sivas'ta 18 araç trafikten men edildi
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        Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda, 175 olaya ilişkin 115 şüpheli yakalandı.

        FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Bin 130 paket kaçak sigara, 50 gram kubar esrar, 24 kök kenevir, 33 extacy uyuşturucu hap, 62 gram skunk maddesi, 55 galara hap, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

        GÖÇMENLERE 411 BİN LİRA CEZA

        Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 79 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapıldı. Bu kişilere toplamda 411 bin 183 TL idari para cezası uygulanırken, 3 düzensiz göçmen ise geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

        18 ARACA TRAFİKTEN MEN

        Trafik güvenliği çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise il genelinde 5 bin 15 şahıs ve 4 bin 996 araç sorgulandı. 84 araca toplam 300 bin 788 Tl idari para cezası kesilirken 18 araç trafikten men edildi.

        *Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.

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