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        Haberler Yaşam Sivas'ta 3 bin yıllık 'Hitit şehri' gün yüzüne çıkarılacak

        Sivas'ta 3 bin yıllık 'Hitit şehri' gün yüzüne çıkarılacak

        Sivas'ın Kangal ilçesinde Karaseki mevkisinde Geç-Hitit dönemi yerleşkesi olduğu değerlendirilen alanda kazı çalışması başlatılacak. Yüzey araştırılmalarının ardından başlatılacak olan kazı ile 'Hitit şehri' gün yüzüne çıkarılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:21
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        Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyü sınırları içerisinde yer alan Karaseki mevkisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde devam eden yüzey araştırmaları sonrasında yaklaşık 3 bin yıla tarihlendirilen bölgede 1929 yılında bulunan Aslan Taş'tan sonra, bölge araştırılmaya başlandı.

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        Yapılan araştırmalarda bölgenin bir Hitit şehri olduğu anlaşıldı.Geç-Hitit dönemi yerleşkesi olduğu düşünülen alanda kazı çalışması yapılmaya başlanacak.

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        Kangal Kaymakamı Onur Aykaç ve proje sorumlusu Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Belgin Aksoy bölgede incelemelerde bulundu.

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        "TARİHE IŞIK TUTABİLECEK NİTELİKTE BİR YER"

        Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aksoy, "Burada bir potansiyelin olduğunun farkında olmasaydık böyle bir tercihi yapmazdık. Bulunduğumuz yer bilim dünyasının içinden gelenler için tanınmadık bir yer değil. Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni gezenler oradaki Havuz Aslanı'nı da iyi bilir. Bizim burayı seçmiş olmamız bir tesadüf değil.

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        Bulunduğumuz yer sadece arkeolojik olarak değil sahip olduğu diğer doğal özellikleriyle de önemli bir yer. Burası belki bir yerel krallık yada bir valilik olabilir. Bunun için kesin bir şey söyleyemeyiz.

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        Burada bölgesel olarak da bir değer söz konusu. Karaseki kültürel peyzaj örneği sergiliyor. Burada çalışacağım yıllar içerisinde ben de öğreniyorum. Öğrendiklerimizi kamu ile paylaşmak bizim vazifemizdir.

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        Umuyorum güzel bir çalışma ortamını önümüzdeki birkaç yılda da geliştireceğiz. Bölge tarihi açısında burası tarihe ışık tutabilecek nitelikte bir yer. Demir Çağı'nda burasının çok sık yerleşime uğradığını biliyoruz" dedi.

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        Kangal Kaymakamı Onu Aykaç ise, "Sivas ve Kangal ilçemiz geçmişten bu zamana kadar tarihin önemli kültür parçalarından biridir. Dolayısıyla Kangal'ın bu kadar eski bir yerleşim yeri olması hocalarımızın da bize aktardığı kadarıyla Hititler'e kadar dayanıyor.

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        Biz de bu çalışmaların işlevlik kazanmasından yeniden aktif halde sürdürülmesinden memnunuz. Bu çalışmalar sonrasında kayda değer izlere ulaşılması bizleri de memnun edecektir" diye konuştu.

        #Hitit şehri
        #sivas
        #haberler
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