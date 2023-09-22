Sivas'ta 3 bin yıllık 'Hitit şehri' gün yüzüne çıkarılacak

4 Şurada Paylaş!







"TARİHE IŞIK TUTABİLECEK NİTELİKTE BİR YER" Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aksoy, "Burada bir potansiyelin olduğunun farkında olmasaydık böyle bir tercihi yapmazdık. Bulunduğumuz yer bilim dünyasının içinden gelenler için tanınmadık bir yer değil. Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni gezenler oradaki Havuz Aslanı'nı da iyi bilir. Bizim burayı seçmiş olmamız bir tesadüf değil.

5 Şurada Paylaş!







Bulunduğumuz yer sadece arkeolojik olarak değil sahip olduğu diğer doğal özellikleriyle de önemli bir yer. Burası belki bir yerel krallık yada bir valilik olabilir. Bunun için kesin bir şey söyleyemeyiz.