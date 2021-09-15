Sivas'ta 4 sınıf Kovid-19 karantinasına alındı

AA

Ayhan, bir kafede "Basınla Biz Bize Eğitim" adı altında düzenlenen basın toplantısında, salgın döneminde okullarda alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Yüz yüze eğitimin devamı için her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Ayhan, "Eğitim okul ortamında, öğretmen ve akran iletişimiyle anlam bulan bir süreç. Bu nedenle her zaman en önemli hedefimiz uygun koşulları sağlayarak yüz yüze eğitime geçmek oldu." dedi.

Ayhan, aşılama çalışmalarıyla salgına karşı daha güçlü olunduğunu vurgulayarak, "Bizler eğitim öğretim faaliyetlerimizin yüz yüze devam edebilmesi için gerekli tüm iradeyi gösteriyoruz. Sevgili öğrencilerimizden istirhamım, sınıfta, kantinde, okul koridorlarında, serviste, teneffüslerde ve toplu alanlarda mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları ve öğretmenlerimizin uyarılarını titizlikle yerine getirmeleri." diye konuştu.

Okulların açılmasıyla kentte bugüne kadar 4 sınıfın karantinaya alındığını söyleyen Vali Ayhan, "Birkaç öğrencimizde koronavirüs çıktı. Zara'daki fen lisesinde koronavirüs çıktı. Okulları değil sınıfları karantinaya alıyoruz. İnşallah dikkat edersek eğitim ve öğretim sistemi aksamayacak." ifadelerini kullandı.

- "Hastanede yatanların yüzde 80'i aşısız"

Kentteki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili de bilgi veren Ayhan, şunları kaydetti:

"İl genelinde günlük 300 kişi ile seyrediyoruz. Artan bir trend vardı ama şu anda stabil hale geldi. Düşeceğini düşünüyorum çünkü nüfus sabitlendi, sosyal hareketlilik azaldı. Gurbetçiler memleketlerine gitti ama tabii bu arada üniversite öğrencileri gelmeye başladı. Bunlar da oturduğu zaman vakaların rayına oturacağını düşünüyorum. Hastanede yatan hasta sayımız 250, yatanların yüzde 80'i aşısız. Aşının da burada her daim önemini vurguluyoruz. Herkesin aşı konusunda bireysel ve toplumsal sorumluluğu var."

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise öğretmenlerdeki aşı oranının yüzde 85 olduğunu, aşı yaptırmayan 1677 öğretmenin ise haftada 2 gün PCR testi getirdiğini ifade etti.