Sivas'ta acı olay, edinilen bilgilere göre Kılavuz mahallesinde bulunan Şehit Nuri Yazanel Ana Okulu'nda meydana geldi.

KÜÇÜK ÇOCUK BAYILIP YERE YIĞILDI

İHA'da yer alan habere ve iddialara göre Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. A.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.