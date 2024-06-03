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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta 6 yaşındaki Asel S.'nin ana okulunda kahreden ölümü - Sivas son dakika haberler | Son dakika haberleri

        6 yaşında ana okulunda kahreden ölüm!

        Sivas'ta, bir anaokulunda bayılan ve hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Asel S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:19
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        6 yaşında ana okulunda kahreden ölüm!
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        Sivas'ta acı olay, edinilen bilgilere göre Kılavuz mahallesinde bulunan Şehit Nuri Yazanel Ana Okulu'nda meydana geldi.

        KÜÇÜK ÇOCUK BAYILIP YERE YIĞILDI

        İHA'da yer alan habere ve iddialara göre Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. A.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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