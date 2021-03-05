Sivas'ta 9 yıl önce yakalanan gümrük kaçağı 5 ton çay imha edildi

AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 17 Ekim 2012'de yaptıkları yol denetimleri sırasında bir tırın dorsesinde 5 ton 70 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirdi.

Koyulhisar Asliye Ceza Mahkemesinin müsadere kararı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "ürünün piyasaya arzının mümkün olmadığına" dair kararına istinaden, Gümrük İl Müdürlüğü tarafından imha komisyonu oluşturuldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gümrük İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi ekiplerinden oluşan komisyon üyelerinin gözetiminde, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında iş makinesi ile ezilen gümrük kaçağı çay paketleri, daha sonra toprağa gömüldü.