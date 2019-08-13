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Sivas'ta Afgan kardeşler arası bıçaklı kavga!

AA

Sivas'ta, Afgan uyruklu iki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri 3 Afgan uyruklu kişiyi gözaltına aldı

Sivas

Alınan bilgiye göre; Sivas'ta, Kılavuz Mahallesinde bir apartmanın 3. katında yaşayan Afgan uyruklu Ahmed Y. (15) ile ağabeyi Morteza Y. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Morteza Y. kardeşini bıçakla yaraladı.Evde yaşayan diğer kişilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Ahmed Y. 112 Acil Servis ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Morteza Y. ile evde yaşayan 2 Afgan uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

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