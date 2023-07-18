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        Sivas'ta ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 19:23
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        Ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı
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        Hüyük köyünde ayağına ip dolandığı için elektrik direğindeki yuvasında mahsur kalan leylek yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Elektrik dağıtım şirketiyle irtibata geçerek direkteki elektriği kestiren itfaiye ekipleri, leyleğin ayağına dolanan ipi çözdü.

        Leylek yavrusu bir süre uçtuktan sonra yuvasına döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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