Sivas'ta berber ve kuaförlerin çalışma saatlerine bayram düzenlemesi

AA

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen kurallara uymak kaydıyla, berber, güzellik salonu ve kuaför gibi iş yerlerinin, Ramazan Bayramı öncesinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak ve talebin karşılanabilmesini sağlamak için 22 Mayıs Cuma günü saat 23.59'a kadar hizmet verebileceği belirtildi.

Açıklamada, 11 Mayıs'ta yeniden faaliyetlerine başlayan bahse konu iş yerlerinin, daha önce 09.00-21.00 saatlerinde faaliyetlerini sürdürmelerine izin verildiği anımsatıldı.