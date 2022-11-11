Ağacın verdiği meyve, hem şekli hem de lezzetiyle görenlerin ve tadanların ilgisini çekiyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Yıldırım, yaklaşık 12 yıl önce bahçesindeki yabani armut ağacına ayva ve elma aşısı yaptı. Aşılamanın ardından yaklaşık beş yıl önce ağaç meyve vermeye başladı.

Yıldırım, ağacın yılda yaklaşık 50 kilogram meyve verdiğini dile getirerek, "Çevremize dağıtıyoruz, kendimiz tüketiyoruz. Tadına bakanlar değişik bir meyve olduğunu anlıyorlar. Böyle bir meyveyi görmediklerini ve yemediklerini söylüyorlar. Hatta 'yurt dışından mı' geldi diye soranlar oluyor" diye konuştu.

Meyveyi ilk gördüğünde şaşırdığını belirten Yıldırım, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze götürdük ve arkadaşlar ağacı incelemeye geldi. Babam ağacın yabani armut olduğunu hatırlıyor. Sonrasında ayva ve elma aşıladığını söylüyor ama sıralamasını ve neyi neye aşıladığını bilmiyor" dedi.

"İLK ÖNCE AYVA AROMASI VAR, ARDINDAN ARMUT VE ELMA VAR"

Ulaş Tarım ve Orman Müdür Vekili Burak Doğan da Yıldırım'ın kendilerine gelerek bahçelerinde farklı bir meyve olduğunu söylemesi üzerine ağacı incelediklerini anlattı.

Böyle bir meyveyi ilk kez gördüğünü aktaran Doğan, "Aroma olarak armut, ayva ve elma karışımı bir meyve olduğunu gördük. Armut ağacının üzerine ayva aşılaması ve sonrasında elma aşılandığını gördük" ifadelerini kullandı.

Ulaş Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yapan Gökhan Çetinkaya da meyvenin tadına baktığında ayva ve elma aroması ile armudun kumlu yapısının fark edildiğini söyledi.

Meyvenin tadının ve şeklinin şaşırtıcı olduğunu belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Ağacı incelediğimizde ilk olarak kökten bir armuda ayva aşılandığını, ayvanın da uç dallarına elma aşılandığını görüyoruz. Elmayı elmaya aşılayabilirsiniz ama burada ayva ve armut gibi iki farklı familyamız var. Normalde çok mümkün olmayan ve zor tutan bir aşıdır ama bunu başarmışlar. Ortaya değişik bir meyve çıkmış aroma ve lezzet olarak. Bunu çoğaltma yöntemi araştırılabilir. Tat olarak ilk önce ayva aroması var, ardından armut ve elma var. Her dalda aslında farklı bir tat var"