Sivas'ta bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Mursal köyünde E.K. (43),hayvan alım satımı yüzünden aralarında husumet bulunan K.Ü'ye (48) evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti.
K.Ü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından E.K. ve ağabeyi M.K. (57) gözaltına alındı.
K.Ü'nün cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.
E.K'nin ifadesinde, K.Ü'nün evlerinin önüne gelerek elindeki bıçağı ağabeyinin boynuna dayandığını görmesi üzerine evden av tüfeğini alarak cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
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