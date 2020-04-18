Sivas'ta bir köy karantinaya alındı, 4 köy ve 1 mahallede karantina kaldırıldı

AA

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Güneyli köyü, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina kararının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Bu arada, Koyulhisar ilçesi Bahçe, Boyalı, Sütlüce, Güzelyurt köyü merkez mahallesi ile Suşehri ilçesi Çitlice köylerinde uygulanan karantinanın, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle saat 00.00'dan itibaren kaldırılmasına karar verildi.

5 Nisan'da karantinaya alınan Suşehri ilçesi Çakırlı köyünün karantina süresi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 25 Nisan'a uzatıldı.