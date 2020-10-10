Sivas'ta çadırda karbonmonoksitten zehirlenen 4 kardeş tedavi altına alındı

AA

Şanlıurfa'dan patates hasadı için Hafik ilçesine aileleri ile birlikte gelen ve yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 kardeş ısınmak için ateş yaktı.Yaktıkları ateşi daha sonra çadırın içerisine alan Ramazan, Ferda, Enes ve Serkan Erez kardeşler bir süre sonra uyuyakaldı.Çadırın dumanla dolduğunu gören diğer tarım işçileri 4 kardeşi Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine götürdü.Çocuklar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Sivas'a sevk edildi.Çadırın içine aldıkları ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen 4 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.