Sivas'ta çadırda karbonmonoksitten zehirlenen 4 kardeş tedavi altına alındı

Şanlıurfa'dan patates hasadı için Hafik ilçesine aileleri ile birlikte gelen ve yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 kardeş ısınmak için ateş yaktı.Yaktıkları ateşi daha sonra çadırın içerisine alan Ramazan, Ferda, Enes ve Serkan Erez kardeşler bir süre sonra uyuyakaldı.Çadırın dumanla dolduğunu gören diğer tarım işçileri 4 kardeşi Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine götürdü.Çocuklar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Sivas'a sevk edildi.Çadırın içine aldıkları ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen 4 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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