Sivas'ta deprem ve acil durumlar tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı

AA

Kentte olası bir depremle karşı karşıya kalınması durumunda acil durum ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının yansıtılacağı tatbikat için Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde minyatür bir enkaz alanı oluşturuldu.

Valilik koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),112 acil sağlık, itfaiye, UMKE, emniyet, Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri, TAMP arama kurtarma çalışma grubu, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve öğrencilerin desteğiyle gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği Deliler Fayı Tecer Segmentinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle başladı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta depremin ardından binalarda mahsur kalanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi, yaralılar ise enkaz altından arama ve kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Senaryo gereği depremle birlikte çıkan yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Vali Salih Ayhan, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada 2021'in İçişleri Bakanlığınca "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Bu çerçevede kent genelinde başlattıkları farkındalık eğitimlerine devam ettiklerini anlatan Ayhan, "Henüz yolun başında olmamıza rağmen ilk bir ayda 8 bin 600 kişiye eğitim verdik. İnşallah hedefimiz 400 bin kişi, yani nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70'inin bu eğitimlerden yararlanmasını istiyoruz. Bu sene deprem konusunda kent olarak tamamen hazırlıklı olacağız." dedi.

Sivas'ın, Türkiye'de 81 il arasında İl Risk Azaltma Planı'nı (İRAP) hazırlayan 7 ilden birisi olduğuna dikkati çeken Ayhan, söz konusu planın deprem, büyük kütle hareketleri, salgın ve taşkınlar olmak üzere 4 başlık altında oluşturulduğunu söyledi.

Ayhan, konuşmasının sonunda tatbikata katılan gruplara teşekkür etti.