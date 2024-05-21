Sivas'ta kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikameti bir süre araç trafiğine kapandı
Sivas-Erzincan kara yolunda seyreden S.D. yönetimindeki kamyon, Çukurbelen köyü yakınlarında yolun karşısına geçerek devrildi.
Kazada araçta bulunan Ö.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve T.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikameti bir süre araç trafiğine kapandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.