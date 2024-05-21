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        Haberler Gündem Sivas'ta devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sivas'ta kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Sivas'ta kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikameti bir süre araç trafiğine kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:06 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:06
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        Sivas'ta kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        Sivas-Erzincan kara yolunda seyreden S.D. yönetimindeki kamyon, Çukurbelen köyü yakınlarında yolun karşısına geçerek devrildi.

        Kazada araçta bulunan Ö.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve T.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikameti bir süre araç trafiğine kapandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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