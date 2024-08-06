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        Haberler Gündem Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:08
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        Devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Şevket Tekten (65) yönetimindeki mıcır yüklü kamyon, Suşehri-Giresun kara yolunun Arpacı köyü yakınlarında devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tekten'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tekten'in cenazesi otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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