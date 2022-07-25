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Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya-Gürün kara yolunda otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Emrah Bozkurt (42) öldü, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Malatya- Gürün kara yolu Gürün ilçesi yakınlarında yaşandı. Emrah Bozkurt yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada Bozkurt yaşamını yitirirken, yanındaki Samet Karabulut (18) ile Emre Erbey (19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Emrah Bozkurt'un cenazesi ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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