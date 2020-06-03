Sivas'ta filyasyon ekipleri ve

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, filyasyon ekipleri ve kovid ile mücadele timi, merkez ve 16 ilçede, sahada 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Koronavirüs ile mücadelenin "gizli kahramanı" filyasyon ekipleri, salgının kentte görülmeye başladığı günden itibaren çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Ekipler bugüne kadar Sivas'ta 8 bin 736 Kovid-19 testi yaptı. Koronavirüs ile mücadelenin en önemli boyutu olan "risk altındaki kişilerin takibi"ni de yapan ekipler, gelen çağrılar üzerine ev ve iş yerlerini de ziyaret ediyor, risk altındaki vatandaşların koronavirüs belirtisi taşıyıp taşımadığını tespit ediyor, genel sağlık durumlarını kayıt altına alıyor.

İşlerini büyük bir titizlikle yapan filyasyon ekipleri, Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan kişilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak, bu hastaların temas ettiği kişilerle irtibat kuruyor.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyip belirlenen adreslere gidiyor ve bu kişilerden aldıkları numuneleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi laboratuvarlarına gönderiyor.