Sivas'ta göl ve göletlere 678 bin sazan yavrusu bırakıldı

AA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla Bakanlık tarafından ülke genelinde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" uygulanıyor.

Bu çerçevede, Şanlıurfa Atatürk Barajı'nda üretilen 678 bin 125 sazan yavrusu, Hafik, İmranlı, Kangal, Gemerek, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde 30 göl ve gölete salındı.