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        Haberler Gündem Sivas'ta hafif ticari araç, refüje çarpıp devrildi: 6 yaralı - Güncel haberler

        Sivas'ta refüje çarpan araç devrildi: 6 yaralı

        Sivas'ta hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 00:10 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:10
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        Refüje çarpan araç devrildi: 6 yaralı
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        Kaza, saat 21.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Erhan Üstündağ Caddesi'nde meydana geldi.

        D.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A., K.A., Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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