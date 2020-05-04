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Sivas'ta ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemeği belediyeden

Sivas Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla her gün 110 aileye evlerinde sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Sivas'ta ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemeği belediyeden
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle her türlü hijyenin düşünülerek hazırlanan çorba, salata, tatlı ve ana yemekten oluşan menü, ramazan ayında iftara yakın saatte ihtiyaçlıların evlerine teslim ediliyor.Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak Kovid-19 ile mücadele edildiğini söyledi.Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerle bu yıl ramazan ayında iftar çadırının kurulmadığını belirten Duman, Sivas Belediyesi olarak sıcak yemek işleyişini uzun süredir devam ettirdiklerini dile getirdi.Duman, sıcak yemek uygulaması hakkında bilgi vererek, "Evinde tek yaşayan veya aldığı kuru gıdayı yemek haline getiremeyecek durumda olanlara, günlük sefer taslarıyla ailenin nüfusuna göre sıcak yemeği teslim ediyoruz. Günlük iki öğün yetebilecek kadar sıcak yemeği evlere bırakıp teslim ettiğimiz bir sistemde devam ediyoruz." dedi.- "Sivas'ta çok sağlam bir veriye sahibiz"Ramazan ayında iftar çadırının kurulmaması nedeniyle incelemeleri artırdıklarını anlatan Duman, şunları kaydetti:"Sivas'ta çok sağlam bir veriye sahibiz. Tek başına yaşayan, aldığı kuru gıdayı evde yemek haline getiremeyecek kaç aile varsa hepsiyle iletişime geçtik, talep edenlerin tamamına sıcak yemek imkanı sağlıyoruz. Ramazan yeni başladı, şuan 110 aile sıcak yemek alıyor. Bugünlerde yeni talepler var, bunların incelemesini yapıyoruz. Gerçekten evde kuru gıdayı yemek haline getiremeyecek durumda olduğuna kanaat getirdikten sonra evine sıcak yemeğini bırakıyoruz. Ramazan ayı içerisinde bu sayının dahada artacağını düşünüyorum. Bununla alakalı yemek şirketlerimiz iyi bir şekilde çalışıyor ve yemek hazırlıklarını da yapıyorlar."Duman, yemek servisi yaptıkları kişilerin hasta veya yaşlılardan oluştuğunu bu nedenle çok titiz davrandıklarını belirterek, "Hamdolsun yıllardır aynı hizmeti veriyoruz ama ne sağlık, ne de yemeklerin lezzeti açısından sıkıntıyla karşılaşmadık. Bu anlamda çok tecrübeli bir yapı. Talep eden bütün vatandaşlarımızın taleplerine cevap vereceğiz." diye konuştu.Vefa Sosyal Destek Grupları ile organize şekilde bu işi yürütmeye çalıştıklarını vurgulayan Duman, yakınları büyükşehirlerde bulunan ve koronavirüs nedeniyle Sivas'a gelemeyen vatandaşlara da sıcak yemek hizmeti sunduklarını ifade etti.Duman, ramazan ayında evde yemek yapamayacak kim varsa yemeğini evine bırakacak imkana ve düzene sahip olduklarının altını çizdi.Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da bu zor süreçte kendilerini unutmayan belediye görevlilerine teşekkür etti.

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