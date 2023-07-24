Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı Sivas'ta iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Y.Ö. yönetimindeki otomobil ile T.D. (36) idaresindeki otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun Taşlıdere mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sürücülerden T.D. ile aracında bulunan İ.B.D. (3), F.D. (61), G.D. (6), B.D. (1) ve diğer araçta bulunan İ.Ö, Z.Ö, Ü.G.Ö. ve İ.Ö. yaralandı.

Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.