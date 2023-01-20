Sivas'ta kadınlar yöresel tel helvası yaptı

AA

Sivas'ın yüzlerce yıllık kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için bir araya gelen kadınlar, türkü ve mani eşliğinde kış aylarının lezzetlerinden tel helvası yaptı. Kentte 5 yıl önce kurulan Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak, yörenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtıyor. Bu çerçevede, kent merkezinde Matematik ve Sanat Evi olarak kullanılan tarihi Şükriye Özçalı Konağı'nda "Sivas Yöresel Tel Helvası" etkinliği gerçekleştirildi.

VALİ ŞİMŞEK'İN EŞİ DE KADINLARA KATILDI Etkinlikte, sini üzerine konulan tepsinin etrafına oturan kadınlar, türkü ve mani eşliğinde tel helvası çekerek yörenin yüzlerce yıllık geleneğini yaşattı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek de tel helvası yapımında kadınlara eşlik etti.

"YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN KIŞA ÖZEL YÖRESEL BİR LEZZETİMİZ" Etkinlikte tel helvası yapımını kadınlara uygulamalı gösteren ustalardan Murat Aygün, kentin yöresel kültürünü ve tatlarını çocukluk çağında ailesinden öğrendiğini belirterek, "Bu tür etkinliklere katılarak tel helvası yapımını yaşatmaya çalışıyoruz. Tel helvası binbir zahmetle yapılan, hazırlanması yaklaşık 3 saat süren kış mevsimine özel yöresel bir lezzetimizdir." dedi.

"AMACIMIZ GELECEK KUŞAKLARA AKTARARAK YAŞATMAK" Tel helvasının tarifini de veren Aygün, şunları kaydetti: "Bir kilogram şekere yarım kilogram su koyarak kaynattıktan sonra bir miktar limon tuzu atıyoruz. Belli bir kıvama gelip bal rengine döndükten sonra yağlı bir tavaya alıyoruz. Ardından biraz dinlendiriyoruz ve elimizde yoğurma işlemine geçiyoruz. En son aşamada ise bir sini etrafında toplanarak maniler, türküler eşliğinde yine el yordamıyla kavurduğumuz unla karıştırıyoruz. Burada amacımız, birlik ve beraberliği temsil eden unutulmaya yüz tutmuş tel helvamızı gelecek kuşaklara aktararak yaşatmak."