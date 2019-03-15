Kaza, saat 17.00 sıralarında Huzur Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TN 748 plakalı hafif ticari araç, rampa aşağı giderken kontrolden çıkarak yol kenarındaki Hasan Aslan'a (80) ait müstakil evin bahçesine uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi.



Kaza sonrası sürücünün olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmazken ev sahibi Aslan, benzer kazaların da daha önce yaşandığını belirterek, "Buraya bu 2'inci kez araba uçtu. Arabanın sesini duyunca dışarıya çıktık. Biz burada uyuyamıyoruz" dedi.



Hafif ticari araç bulunduğu yerden çekici yardımı ile çıkarılarak götürüldü.