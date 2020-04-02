Sivas'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 117 kişiye para cezası

AA

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

İkametlerinde 14 gün boyunca gözetim altında tutulan 380 kişinin kontrollerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, kural ihlali yapan 27 vatandaşa 3 bin 150'şer liradan toplam 85 bin 50 lira idari ceza yazıldığı ifade edildi.

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatılan açıklamada, yasağı ihlal eden 90 kişiye 112 bin lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.