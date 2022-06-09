Sivas'ta kuvvetli sağanak: Yol çöktü, bazı evleri su bastı 0:00 / 0:00

AA

Sivas'ta çok etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.

AA'nın haberine göre; Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi. Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.

Kentte bodrum katlarındaki bazı evleri ise su bastı. Ekipler, evlere dolan suları tahliye etmek için çalışma yaptı.