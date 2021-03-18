Sivas'ta lokantalarda müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Sivas'ta lokantalarda müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi

Sivas'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla lokantalarda müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi.

Sivas'ta lokantalarda müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi
AA

Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, kentteki bir kafeteryada şehit aileleriyle buluştu.

Şehit ailelerine ikram edilen "Çanakkale menüsü" olarak bilinen üzüm hoşafından içen Vali Ayhan, Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bugün şehit aileleriyle menüyü paylaştıklarını söyledi.

İldeki tüm lokantalarda da müşterilere gün boyu üzüm hoşafı ikramında bulunuldu.

Kentteki bir lokantada üzüm hoşafı ikram edilmesiyle duygulu anlar yaşayan müşterilerden Songül Karataş, uygulamayı çok güzel bulduğunu söyledi.

İkram edilenin sadece bir hoşaf olmadığını belirten Karataş, "Burada bizim geçmişimiz var, şehitlerimiz var, her şeyimiz var. Sabahtan beri zaten bu duygularla yaşıyoruz, kelimeler tükeniyor." dedi.

Remzi Ceylan ise "Gençlerimize örnek oluyor. Ramazan aylarında o günleri anmak için iftarımı hep hoşafla açıyorum. Allah şehitlerimizin mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Lokanta sahibi Serkan Akgül de şehitlere minnettar olduğunu ifade etti.

Valiliğin önerisiyle lokantacı esnafı olarak gelen müşterilere hoşaf ikram ettiklerini belirten Akgün, "Şehitlerimizin aşlarını dağıttık, onlarla biz bu ülkeyi kazandık. Farkındalık olsun diye müşterilerimize hoşaf ve ekmek ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME