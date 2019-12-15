Olay, akşam saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yiğitler köyünde meydana geldi. Köyde Ş.Ş. (35) tarafından verilen mevlüt yemeğinden yiyen H.Y. (5),R.A. (5),A.M.Ş. (8),M.A.Ş. (1),Ş.Ç (62),Z.Y. (32),A.K. 18),Z.K. (56),F.A. (26),K.A. (62),D.A. (41),F.U. (51),D.U. (64),N.Ş. (20),Z.U. (35),İ.G. (63),K.S. (30),H.Ş. (40) ve Ö.Y.'de (13) bir süre sonra baş dönmesi ve bulantı şikayeti başladı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle 5'i çocuk 19 kişi, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuklardan H.Y. Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.
YORUMLAR