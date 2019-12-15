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Sivas'ta mevlüt yemeği 19 kişiyi hastanelik etti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, mevlütte yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 5'i çocuk 19 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas
DHA

Olay, akşam saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yiğitler köyünde meydana geldi. Köyde Ş.Ş. (35) tarafından verilen mevlüt yemeğinden yiyen H.Y. (5),R.A. (5),A.M.Ş. (8),M.A.Ş. (1),Ş.Ç (62),Z.Y. (32),A.K. 18),Z.K. (56),F.A. (26),K.A. (62),D.A. (41),F.U. (51),D.U. (64),N.Ş. (20),Z.U. (35),İ.G. (63),K.S. (30),H.Ş. (40) ve Ö.Y.'de (13) bir süre sonra baş dönmesi ve bulantı şikayeti başladı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle 5'i çocuk 19 kişi, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Çocuklardan H.Y. Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

 

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