Sivas'ta motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 15.08.2024 - 19:07 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:07
M.F.A. (29) idaresindeki motosiklet, D-100 kara yolu Çobanlı köyü mevkisinde A.D. (63) yönetimindeki traktör ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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