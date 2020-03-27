Sivas'ta oto yıkamacıdan ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

AA

Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde 25 yıldır oto yıkama faaliyeti gösteren bir firmanın sahibi Eyüp Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın bitene kadar araçları ücretsiz dezenfekte edeceklerini söyledi.

Dezenfeksiyon işleminin yıkamayla birlikte yaklaşık 25 dakika sürdüğünü belirten Karadağ, "Yıkanmaya gelen araçların temizliğini yapan personelimiz özel tulum, maske ve gözlüklerini giyerek bu işi gerçekleştiriyor. Araçlar yıkamaya alınmadan önce koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Sonra yıkama işlemi gerçekleştiriyor." dedi.

Uygulama yapılırken Kovid-19'la mücadelede önem teşkil eden "sosyal mesafe" kuralına da uyuduklarını belirten Eyüp Karadağ, şunları kaydetti:

"Bu iş ulusal dedik, müşterilerimize ücretsiz dezenfekte işlemi yapıyoruz. Araca binmeden önce görevlilerimiz dezenfekte işlemi uyguluyor. Kendi tedbirimizi de almak zorundayız. Yıkandıktan sonra tekrar dezenfekte işlemi uyguluyoruz. İç ve dış yıkamayla birlikte aracı 25 dakikada gönderebiliyoruz. Müşterilerimiz gayet memnun, 'içimiz rahat bir şekilde biniyoruz' diyorlar."