Kaza, saat 07.30 sıralarında Sivas - Kayseri karayolu Koyuncu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri yönüne giden Melih Doğtaş yönetimindeki 34 BZ 8613 plakalı otomobil, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyer otomobilin sağ arka kapısından içeriye girdi. Kazada, sürücü ile birlikte aynı aileden Elifnaz (8),Sedef ve Ayşe Doğtaş yaralandı.
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