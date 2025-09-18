Sivas'ta otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Sivas'ta içerisinde yaşları 16 ile 17 arasında değişen 3 çocuğun bulunduğu park halindeki otomobilde çakmak gazı patladı. Patlamada 1'i ağır 3 çocuk yaralandı
Olay, saat 23.00 sıralarında Diriliş Mahallesi Salı Pazarı içerisinde meydana geldi. İçerisinde E.Ü. (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y'nin (16) bulunduğu park halindeki otomobilde çakmak gazı patladı.
Patlamayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlardan E.Ü'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.