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        Haberler Gündem Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı - Güncel haberler

        Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

        Sivas'ta otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:41
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        Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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        Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde otobüs durağından yolun karşısına geçmek isteyen T.A'ya (56) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan T.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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