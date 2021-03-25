Sivas'ta şehit polis memuru Muhammed Demir'in adı kütüphanede yaşatılacak

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AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldızeli ilçesini ziyaret etti.

Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yıldızeli Anadolu Lisesinde oluşturulan Şehit Polis Muhammed Demir Kütüphanesi'nin açılışını, şehit ailesiyle birlikte gerçekleştirdi.

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Ayhan, öğrencilerin kütüphaneden en güzel şekilde istifade edeceğini belirterek, "İlim, irfan merkezlerimizde, her gencimiz daha çok kitap okuyarak bilgi sahibi olacak. Şehidimizi unutmayan ve vefa örneği gösteren Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere ve kitapseverlere hizmet verecek olan kütüphanede, 4 bin kitap bulunuyor.

Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş'ı da ziyaret eden Ayhan, ilçede devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Ayhan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan ilçe salgın denetim ekibi personeline teşekkür belgesi verdi.