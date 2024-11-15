Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta sulu tarıma kısıtlama | Son dakika haberleri

        Kuraklığın vurduğu Sivas'ta sulu tarıma kısıtlama

        Son üç yılda hububat üretiminde rekor üstüne rekor kıran Sivas'ı kuraklık etkiledi. Barajlardaki su seviyelerinin yetersizliği nedeniyle 120 bin dönüm arazide sulu tarım kısıtlandı. Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, "Önümüzdeki yıl şeker pancarında, patateste ve yem bitkilerinde, yani su isteyen bitkilerde bir kısıtlamaya gidilecek. Kuraklık her geçen yıl ilerliyor ve Sivas'ta bunu iliklerine kadar yaşıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:14 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta sulu tarıma kısıtlama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ta iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık sonrası barajlardaki doluluk oranının tehlikeli düzeye düşmesi üzerine 120 dönüm tarım arazisinde sulu tarıma kısıtlama getirildi.

        Başta şeker pancarı ve patates gibi suya ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin kısıtlandığı bölgelerde çiftçiler alternatif tarım ürünlerine yöneldi. Kuraklığın etkilediği barajlar, drone ile havadan da görüntülendi.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, Pusat-Özen, Ulaş Karacalar ve Kangal Kocakurt barajlarındaki doluluk oranlarının yetersizliği nedeniyle sulu tarıma kısıtlama getirildiğini ifade etti.

        REKLAM

        Çetindağ, "Bugün 11'inci ayın yarısına geldik. Şu anda yaklaşık 6'ncı aydan bu yana yağmur yağmadı. 2024 yılı dolu dolu geçti, tüm ürünlerde en üst seviyelere çıktık fakat şu an kuraklığın yaşanmasından dolayı büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biliyorsunuz Sivas'ımız şeker pancarında ve patateste Türkiye'deki sayılı illerimizden biri. Bu şeker pancarı, patates ve yem bitkilerine baktığımız zaman daha çok suyla ilgili. 6'ncı aydan bu yana yağış olmadığı için barajlarımız yüzde 20 ile yüzde 10 arasında kaldı. Kuraklık nedeniyle önümüzdeki yıl şeker pancarında, patateste ve yem bitkilerinde yani suyu daha çok isteyen bitkilerde bir kısıtlamaya gidildi" dedi.

        İlerleyen aylarda yeterli yağış olması halinde kısıtlama kararının değerlendirileceğini ifade eden Çetindağ, şunları söyledi:

        "Şu anki aldığımız kararla önümüzdeki yıl şeker pancarında, patateste ve yem bitkilerinde, yani su isteyen bitkilerde bir kısıtlamaya gidilecek. Biz çiftçilerimizi buna göre hazırlıyoruz. Kuraklık her geçen yıl ilerliyor ve Sivas'ta bunu iliklerine kadar yaşıyor.

        Şu anda rakıma bakıldığında Sivas, en yüksek rakıma sahip olan illerden bir tanesi ama bir damla yağmur düşmedi. Şu anda bunu kara kara düşünüyoruz ama ümidimizi de kesmiyoruz. Sivas'ımızda kar ve yağmur olmadığı sürece büyük sıkıntı yaşanıyor.

        Sadece barajlarda değil yer altı sularımızla da ilgili yağmur ve kar olması lazım ki yer altı sularımız da bundan faydalansın. Eğer istediğimiz gibi kar yağar, barajların doluluk oranı artarsa bu karar tekrardan değerlendirilecek. Ülkemizin 85 milyon insanını doyurmak bizim çiftçilerimizin elinde. Biz çiftçiler olarak hazırlığımızı yaptık, inşallah önümüzdeki yıl da bu sıkıntıyı yaşamayız diye bekliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #sivas haberleri
        #kuraklık
        #tarım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası