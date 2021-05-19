Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 19.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. E.G. yönetimindeki 58 T 0162 plakalı taksi ile R.A.'nın kullandığı 58 ABR 142 plakalı otomobil Yeditepe Caddesi ile Beştepe Sokak'ın birleştiği noktada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle taksi ters döndü. Kazada sürücü E.G. ile birlikte her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü R.A. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.