Sivas'ta taksi ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde taksi ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
F.K. (24) yönetimindeki ticari taksi, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi girişi sanayi rampasında önünde seyir halinde bulunan Nazım B. (58) idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Nazım B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.