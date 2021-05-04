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Sivas'ta "tam kapanma"da sokak hayvanları unutulmadı

Sivas'ta belediye ekipleri ve hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan "tam kapanma" kararının uygulanmaya başladığı günden itibaren sokak hayvanlarına mama ve su bırakıyor.

Sivas'ta
AA

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve bir grup hayvansever, sokak hayvanları için yem bıraktı.

Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın salgın nedeniyle farklı bir süreç yaşadığını söyledi.

Devletin insan sağlığını ön planda tutarak farklı tedbirler aldığını dile getiren Bilgin, "Bu tedbirlerden bizler kadar sessiz dostlarımız da etkileniyor. Sivas Belediyesi olarak bu süreçte sadece hemşehrilerimize değil, bize emanet olan her canlıya sahip çıkmamız gerektiği anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

Özellikle kısıtlama döneminde mesire yerleri başta olmak üzere farklı alanlarda sokak hayvanları için yem bıraktıklarını aktaran Bilgin, çalışmalara destek olan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve hayvanseverlere teşekkür etti.

Bilgin, belirli periyotlarda bu çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Hayvan Hakları Federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu ise dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, "Biz onları unutmuyoruz, unutulmadıklarını biliyoruz. Havalar ısındı, her geçen gün susuzluk onlar için daha büyük bir tehlike. Gün geçtikçe yaşanan problemler artıyor fakat Sivas Belediyesi gibi belediler can dostlarımızın yanında. Onların mama ve su ihtiyaçlarını pandemi döneminde karşılamaya devam ediyor." diye konuştu.

Çubukçu, sokak hayvanları için vatandaşlardan evlerinin önüne bir kap su ve yiyecek bırakmalarını istedi.

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