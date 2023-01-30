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Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu

AA

Kültürel ve sanatsal alanlarda yürüttüğü çalışmalarla geçmişle gelecek arasında köprü kuran Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan "Matematik Seferberliği" ve Sivas Valiliği himayesinde yürütülen HEDEF Projesi kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirdi. "Sanatla Uygulamalı Matematik Eğitimi" projesi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sanatsal eğitimler verilirken, öğretmen ve usta öğreticiler, sanatın her aşamasında olan matematiği de eğlenceli bir formatla öğrencilerin zihnine nakşediyor.

TARİHİ KONAK ARTIK MATEMATİK VE SANATEVİ Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatıyla Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis edilen Akdeğirmen Mahallesi'ndeki tarihi Şükriye Özçalı Konağı, matematik ve sanatevine dönüştürüldü. Kısa süre önce öğrencilerin hizmetine açılan konakta, Sivas Olgunlaşma Enstitüsünce çalışma yürütülen sanatsal alanlarla bütünleşen, sanatın içerisindeki matematiğin keşfedildiği eğitim materyalleri geliştirildi.

EĞİTİMLER YARIYIL TATİLİNDE DE DEVAM ETTİ Bu çalışmalarla birlikte öğrencilere hem sanat hem de matematik eğitiminin verildiği bir format oluşturulurken, tarih, sanat ve matematik kodlarının zihinlere nakşedildiği bir konseptle eğitimlere başlandı. Yaklaşık 2 aylık sürede 300'ün üzerinde öğrencinin katıldığı eğitimler, yarıyıl tatilinde de devam etti.