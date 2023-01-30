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Haberler Gündem Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu
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Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevine dönüştürüldü

Sivas'ta, "Matematik Seferberliği" kapsamında tarihi Şükriye Özçalı Konağı, matematik ve sanatevi olarak hizmet vermeye başladı. Konakta, Sivas Olgunlaşma Enstitüsünce çalışma yürütülen sanatsal alanlarla bütünleşen, sanatın içerisindeki matematiğin keşfedildiği eğitim materyalleri geliştirildi

Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu
AA

Kültürel ve sanatsal alanlarda yürüttüğü çalışmalarla geçmişle gelecek arasında köprü kuran Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan "Matematik Seferberliği" ve Sivas Valiliği himayesinde yürütülen HEDEF Projesi kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirdi.

"Sanatla Uygulamalı Matematik Eğitimi" projesi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sanatsal eğitimler verilirken, öğretmen ve usta öğreticiler, sanatın her aşamasında olan matematiği de eğlenceli bir formatla öğrencilerin zihnine nakşediyor.

TARİHİ KONAK ARTIK MATEMATİK VE SANATEVİ

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatıyla Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis edilen Akdeğirmen Mahallesi'ndeki tarihi Şükriye Özçalı Konağı, matematik ve sanatevine dönüştürüldü. Kısa süre önce öğrencilerin hizmetine açılan konakta, Sivas Olgunlaşma Enstitüsünce çalışma yürütülen sanatsal alanlarla bütünleşen, sanatın içerisindeki matematiğin keşfedildiği eğitim materyalleri geliştirildi.

EĞİTİMLER YARIYIL TATİLİNDE DE DEVAM ETTİ

Bu çalışmalarla birlikte öğrencilere hem sanat hem de matematik eğitiminin verildiği bir format oluşturulurken, tarih, sanat ve matematik kodlarının zihinlere nakşedildiği bir konseptle eğitimlere başlandı. Yaklaşık 2 aylık sürede 300'ün üzerinde öğrencinin katıldığı eğitimler, yarıyıl tatilinde de devam etti.

"MATEMATİĞİ SEVDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, öğrencilere küçük yaştan itibaren matematik dersini sevdirip hayatlarının her alanında kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Şimşek, matematiğin sanatla buluştuğu tarihi konakta öğrencilerin hem başarılarını yükseltmeyi hem de matematiği sevdirmeyi hedeflediklerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da öğrencileri ziyaret ederek, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen ve projeyi yürüten eğitimci kadrosundan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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