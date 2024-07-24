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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:47
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        Sivas'ta ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde M.K. (40) idaresindeki hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki İ.K. (72) ve G.K. (66) yaralandı.

        Hafik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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