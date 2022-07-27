Sivas'ta trafik kazası: 1'i bebek 5 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. A.T.Ç. yönetimindeki 58 TZ 732 plakalı otomobil ile U.A. idaresindeki 58 ABV 160 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

1'İ BEBEK 5 KİŞİ YARALANDI

İHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan biri bebek 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.