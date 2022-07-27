Sivas'ta trafik kazası: 1'i bebek 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta trafik kazası: 1'i bebek 5 yaralı
ABONE OL

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

Sivas'ta sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası: 1'i bebek 5 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 1'i bebek 5 yaralı
0:00 / 0:00
İHA

Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. A.T.Ç. yönetimindeki 58 TZ 732 plakalı otomobil ile U.A. idaresindeki 58 ABV 160 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

1'İ BEBEK 5 KİŞİ YARALANDI

İHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan biri bebek 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YÖK atlas tercih robotu 2022: önlisans ve lisans bölümleri YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır?
GÜNDEM YÖK atlas tercih robotu ekranı!
Ebelik taban puanları 2022: Ebelik YKS ile üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı
GÜNDEM Ebelik taban puanları ve kontenjanları
Pilotaj taban puanları 2022: Pilotaj YKS ile üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı
GÜNDEM Pilotaj taban puanları ve kontenjanları
DİKKAT! YKS tercihleri başladı mı ve saat kaçta başlayacak? ÖSYM YKS kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? YKS üniversite tercihi nasıl ve nereden yapılır?
GÜNDEM Adaylar dikkat! YKS tercihleri...
YKS tercih sonuçları 2022: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile üniversite tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
GÜNDEM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2022 AÖL 3.dönem sınavları hangi tarihte bitecek? Açık Lise sınav sonuçları sorgulama linki sayfası
GÜNDEM AÖL 3. dönem sınav takvimi
PMYO polislik alımı başvuruları başladı! PMYO polislik başvuru tarihi nedir, ücreti ne kadar ve son başvuru tarihi ne zaman? 2022 PMYO polislik başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir?
GÜNDEM Polislik alımı başvuruları başladı!
Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2022-2023 MEB ile LGS lise kayıt işlemleri tarihleri belli oldu mu ve lise kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
GÜNDEM Lise kayıtları ne zaman başlıyor?
AÖF taban puanları 2022: 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans bölümleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF taban ve tavan puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
GÜNDEM AÖF taban puanları 2022
Ekrem İmamoğlu Polis Okulu arazisi ve Swiss Otel'de son durumu anlattı
GÜNDEM Ekrem İmamoğlu Polis Okulu arazisi ve Swiss Otel'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.