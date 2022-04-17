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Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta trafik kazası
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Sivas’ta gece yarısı refüje çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç refüje çıktı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

Sivas'ta trafik kazası
Sivas'ta trafik kazası: Otomobil refüje çıktı
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İHA

Edinilen bilgiye göre kaza Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan K.D. (32) yönetimindeki 58 ADG 243 plakalı Seat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı. Araçta bulunan sürücü, Y.Y., A.Ü., ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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