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Sivas'ta üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas'ta üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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AA

S.K. (46) yönetimindeki hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Pınarbaşı Kavşağı'nda karşı yönden gelen V.K. (35) idarisindeki otomobille çarpıştı. Bu arada C.E. (27) yönetimindeki otomobil de V.K'nin aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü V.K. ile hafif ticari araçta bulunan S.T. (45), N.T. (42) ve H.T. (39) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hafif ticari araçta bulunanların, yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere Kars'a gittikleri öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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